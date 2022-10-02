«Я обійняла свій живіт і сказала: «Все, манюня, ми вдома»: звільнену з полону військову лікарку виписали з лікарні

Військового медика Мар'яну Мамонову, яка пів року пробула у полоні у рашистів та за кілька днів після звільнення народила дитину, виписали разом з новонародженою донькою з лікарні.

Малечу назвали Анною. Мар'яна народила у Луцькому перинатальному центрі, куди її привезли після визволення з полону на обстеження. На щастя, попри пережите, і Мар'яна, і її донька здорові та добре почуваються.

З перинатального центру Мар'яну забирали найближчі — чоловік та батьки. На урочистій виписці була присутня і подруга Анастасія — теж військовослужбовець, яка була у полоні разом з Мар'яною.

За словами Мар'яни, за останні пів року Настя стала для неї рідною людиною. Вона у всьому допомагала вагітній Мар'яні, ділилася з нею їжею та одягом.

Розповідаючи про полон, Мар'яна згадувала, що найскладніше було не втрачати віри у те, що цей кошмар колись закінчиться. Рашисти ж намагалися залякати полонених та нав'язували їм, що в Україні на них ніхто не чекає. Але Мар'яна не втрачала віри та не падала духом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що про свою вагітність Мар'яна дізналася у той момент, коли перебувала під обстрілами у підвалі металургійного комбінату у Маріуполі. І вже не мала жодної нагоди звідти вийти.

«У той момент вони вже по пів дня не могли вийти з укриття, так сильно їх бомбили, — розповідала сестра Мар'яни Ганна Марцинкевич. — Сестра встигала лише сказати, що вона жива, ціла, і любить нас… Мар'яна рятувала і військовослужбовців, і цивільних, серед яких були й зовсім малі діти. Востаннє вона вийшла з нами на зв'язок 4 квітня. А за кілька днів ми дізналися, що вона у полоні…».

Мар'яна служить у ЗСУ понад три роки. Після медичної академії її направили до Бердянська, де вона була начальником медичної служби. А вже з Бердянська перевели до Маріуполя. Рідні Мар'яни розповідали, що вона завжди була дуже віддана своїй справі, працювала без відпочинку та вихідних. Мменш як рік тому вийшла заміж.

Усі ті місяці, які Мар'яна провела в полоні, з нею не було зв'язку, і рідні могли тільки здогадуватися, в яких умовах вона перебуває. І молитися, щоб до пологів Мар'яна все ж таки потрапила до списків на обмін.

Чоловік Мар'яни Василь зізнається: коли 21 вересня йому зателефонували та повідомили, що дружина на волі, він спочатку навіть не повірив.

Переконався у цьому тільки коли сам почув голос коханої у слухавці. Сама ж Мар'яна зізнається: видихнула, тільки коли опинилася у лікарні та побачила чоловіка.

«Я сіла, обняла животик і говорю: „Все, манюня, ми вдома“, — розповіла в етері „Вікна-новини“ Мар'яна. — Чоловік був зі мною, і я тоді вже розслабилася… Страшно потрапити до полону вагітною. Це найбільший страх, який може мати жінка. Я трималася завдяки дитині… Психологічно було дуже важко перебувати у таких умовах. Голову опусти, руки назад, стань під стінку… Все по команді».

Мар'яна народила за 12 годин після того, як її привезли до Луцького перинатального центру. Нині новонароджена Аня та її мама вже вдома. Під час виписки чоловік Мар'яни поділився з журналістами ще однією радісною подією — молодій родині подарували квартиру у Луцьку.

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