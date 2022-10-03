По 7 тисяч гривень — кожному: українців попередили про новий фейк у мережі

В Україні активізувалися фейкові Facebook-спільноти, через які шахраї поширюють інформацію про те, що «кожен українець може отримати від 7 000 гривень» із начебто конфіскованих активів рф. Як повідомляють у Центрі протидії дезинформації, подібний рекламний допис поширила зокрема спільнота «Info Plus». Текст «підписано Закон, який дозволяє всім українцям отримати компенсацію із конфіскованих активів рф» містить посилання, куди нібито треба перейти для отримання виплати.

Однак вказане в рекламі посилання веде на сайт «Єдиний Компенсаційний Центр», на якому для «отримання виплати» необхідно «пройти процедури оформлення». Зокрема, серед таких «процедур» є і необхідність вказання даних банківської картки для «сплати комісійного збору», який шахраї обіцяють повернути за добу.

Фахівці застерігають, що наразі в Україні не існує жодного закону чи іншого нормативного акта, який дозволяє українцям отримати компенсацію із російських конфіскованих активів.

«Будьте обережні! Не довіряйте анонімним джерелам, що вимагають персональних даних чи банківських реквізитів», — йдеться у дописі ЦПД.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку попередили про аферистів, які поширюють інформацію про нібито соціальну допомогу, яку НБУ нібито проводить разом з фондом «Твоя опора».

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