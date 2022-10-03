У росії почалося перекидання ракетних військ стратегічного призначення

У понеділок, 3 жовтня, в росії було відмічено пересування великого вантажного потягу з військовою технікою спеціального призначення. Йдеться про БМП, САУ та вантажівки, які, очевидно, перебувають на озброєнні 12-го Головного управління Міністерства оборони росії. Цей орган відповідає за ядерно-технічне забезпечення та безпеку.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», того ж дня, 3 жовтня, стало відомо, що свою базу в Білому морі таємно залишив російський атомний підводний човен «Білгород».

На думку західних військових експертів, усі ці пересування можуть бути сигналом того, що президент росії володимир путін вирішив ще більше посилити ескалацію і показати країнам НАТО, що він готовий застосувати ядерну зброю.

Британська газета The Daily Mail стверджує, що на платформах складу було помічено БМП-97. Це спеціальні броньовані машини, які росіяни створили для переміщення комплексів систем зв'язку та командних пунктів. Такі БМП, зокрема, замовило собі командування РВСП (ракетні війська стратегічного призначення). Бронемашини добре захищені не лише від артилерійських снарядів, а й від мін.

Відомий польський військовий експерт Конрад Музика вважає, що «путін подає сигнал Заходу». Москва налаштована на подальшу ескалацію. Перекидання підрозділів 12-го Головного управління міноборони росії може відбуватися напередодні масштабних осінніх навчань РВСП, додав Музика. Путін хоче показати НАТО та Україні, яку потужну зброю має.

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