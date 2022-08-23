Жінкам «за 40» не допоможе: у МОЗ пояснили, кому не варто пити йод заради профілактики

У зв'язку з ситуацією на Запорізькій АЕС в українців виникає безліч питань про те, які йодовмісні препарати можна використовувати для профілактики.



У МОЗ зазначають, що єдиним препаратом, який може захистити від радіації, є таблетований калій йодид.



Різні розчини йоду не всмоктуються і не накопичуються у щитоподібній залозі, вони не захистять організм від радіоактивного йоду. Це стосується як внутрішнього застосування, так і зовнішнього (наприклад, йодні сітки).



Медики також зазначають, що жінкам старше 40 років пити препарати йоду навіть за радіаційного викиду не потрібно. Щитоподібна залоза після певного віку перестає накопичувати радіоактивний йод.



Однак якщо жінка у віці 40 років вагітна або годує дитину грудьми — їй слід прийняти дозу йоду, щоб захистити себе та дитину. Тому що під час вагітності та лактації щитоподібна залоза жінок активніша й може поглинати більше радіоактивного йоду.



Людям, у яких повністю видалено щитоподібну залозу, калій йодид при викиді радіації приймати не потрібно. Якщо ж медики видалили її частково, слід проконсультуватися з лікарем.



Самостійно проводити йодну профілактику не варто, оскільки прийом йоду може спричинити перевантаження залози.



Нагадаємо, проводити йодопрофілактику слід лише один раз після оповіщення від органів влади. Це слід зробити в проміжок часу від 24 годин до моменту надходження радіоактивного йоду в організм та до 8 годин після його впливу.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому йод важливий для жінок, та в яких продуктах його шукати.

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