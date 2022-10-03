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Спорт

З видом на Батьківщину-мати: футболіст «Динамо» Забарний зробив романтичну пропозицію своїй дівчині (фото)

20:11 3 жовтня 2022
Ілля Забарний з нареченою Ангеліною

20-річний захисник київського «Динамо» Ілля Забарний, який не вийшов зі збірною України до елітного дивізіону Ліги націй, поділився радісною подією, яка сталася у його житті.

Футболіст вирішив розлучитися з холостяцьким життям та зробив пропозицію своїй коханій дівчині Ангелині. Для цього Ілля неабияк підготувався, обравши терасу з видом на Батьківщину-Мати в центрі Києва, та прикрасив локацію квітами та свічками — вийшло дуже романтично.

«Моя неймовірна наречена! Обожнюю тебе!» — написав Забарний під фотографіями, які розмістив на своїй сторінці в Instagram. «Шалене щастя знайти свою людину», — також поділилася своїм щастям новоспечена наречена.

Додамо, що футболіст зробив пропозицію ще на початку вересня, але своїм щастям наречений та наречена вирішили поділитися лише через місяць. Відомо, що пара познайомилася ще у школі та зустрічається вже чотири роки. Дівчина, яка є дочкою блогерки Юлії Леус від першого шлюбу та була падчеркою відомого шоумена Андрія Джеджули, навчається у КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Філологія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник Зінченка по «Арсеналу» Аарон Ремсдейл зробив приголомшливу пропозицію ефектній стюардесі.

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