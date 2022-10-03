«Чому ви вирішили, що Маск не здатний на підлість?»: Сергій Фурса про пропозицію мільярдера віддати Крим росії

Мільярдер та голова Tesla Ілон Маск, який нещодавно жартував про купівлю футбольного клубу «Манчестер Юнайтед», у Twitter виклав власну «формулу» закінчення війни між Україною та росією шляхом проведення ще одного референдуму та забезпечення Криму водою. Аналітик та інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй сторінці у Фейсбуці пояснив ймовірні причини цього опусу Ілона Маска.

«Ілон Маск візіонер, винахідник і підприємець. Це все правда. Але не це зробило його найбагатшою людиною світу. Насамперед він геніальний продавець. Продавець повітря.

Маск — геніальний продавець повітря. Він робить мільярди із хайпа. Вартість його акцій — це хайп. Він популярний, його акції зростають. Він генерує ідеї, його акції зростають.

Тесла — це хайп. Так, це добрий продукт. Але вартість Тесли не відповідає виробництву Тесли. Маск зробив Теслу найдорожчою компанією світу з виробництва автомобілів. Капіталізація Тесла більше, ніж всіх інших автовиробників. А виробляє Тесла набагато менше машин. Чим кожна компанія конкурентів. На порядок.

Чому таке можливе? Чому Тесла коштує дорожче ніж будь-яка можлива економічно обґрунтована та помножена на 10 вартість його компанії. Хайп. У світі безкоштовних грошей та надутих бульбашок — хайп вирішує.

Маск знає про хайп усе. Він уміє осідлати хайп. І він знає, як привертати увагу публіки. Як продавати публіці навіть квитки на мертву планету в один кінець.

І Маск вміє використовувати громадський простір. Щоб привертати увагу. І щоб відволікати його від важливого.

Що трапилося сьогодні? Коли ринки дуже сильні, всі акції зростають у ціні, а Тесла різко падає. Маск не хоче, щоб говорили про причину падіння. Маск хоче, щоб говорили про щось інше. І він робить твітти про Крим та компроміс із Путіним. Знаючи яку реакцію це викличе у преси.

Цей твіт не для українців. І цей твіт не спричинив падіння вартості акцій. Все-таки світ не україноцентричний. Але падіння вартості акцій призвело до цієї теми. До цього твіту.

Чому саме цю тему обрав Маск? Може, тому що він трампіст. І поєднує приємне з корисним. Недаремно син Трампа нещодавно робив твіт про те, що США мають триматися осторонь війни і не накликати біду третьої світової заради України. І Трамп точно зробить цю тему важливою у рамках своєї реконкісти за Білий Дім. America first, це ще й про ізоляцію, подалі від світових проблем.

А може тому, що він точно знає, що зачіпає нерв. Знає, що це найдешевша маніпуляція. І хоче, щоб усі йому про це сказали. Щоб усе тільки про це й говорили.

Підло? Так. Але чому ви вирішили, що Маск не здатний на підлість? Нещодавня історія із покупкою Twitter показала, що Маск здатний на брудну гру.

Цей твіт не був для українців. І навіть не для Путіна або, прости Господи, його друга за листуванням Рогозіна. Цей твіт — наживка. Для преси. Для американців. Цей твіт був для Ілона Маска. Лише бізнес, нічого особистого".

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