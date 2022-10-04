На Близнюків чекають нові емоції, на Левів — великі покупки, а на Дів — цікава робота: три гороскопи від трьох відомих астрологів на 4 жовтня

Відома австралійська астрологиня Анжела Перл вважає, що 4 жовтня 2022 року більшості знаків зодіаку варто зосередитись на головному.

Крім того, сьогодні з'явиться можливість закінчити давно розпочаті справи, а також добре відпочити та зайнятися відновленням організму.

Овен. Впевненість у своїх силах допоможе досягти успіхів. Не варто час марнувати, краще активно діяти, щоб багато встигнути. Чимало сил заберуть домашні проблеми, які потрібно вирішити насамперед. Близькі люди намагаються допомогти, але не завжди їм це вдається. Приймати важливі рішення доведеться самостійно, щоб не було жодної помарки.

Тілець. Необхідно сконцентруватися на головних проблемах та постаратися вирішити їх найближчим часом. У любовних стосунках можуть бути кардинальні зміни, які змусять замислитись над майбутнім. У домашній обстановці можуть бути неприємні моменти, а також закиди. Потрібно намагатися зберігати самовладання та терпіння. Інакше сварок уникнути буде дуже важко.

Близнюки. Настрій може вмить змінитись, що дасть зміну емоційному фону. Тому потрібно постаратися контролювати свій стан, щоб не наробити дурниць. Рідні люди допоможуть у ситуації, що склалася. Можливі поїздки з робочих питань, які позбавлять неприємних спогадів та дадуть нові почуття та емоції.

Рак. На роботі можуть скластися обставини, які дадуть змогу продемонструвати свої здібності. Підтримка рідних зіграє велику роль у прийнятті важливого рішення. Не виключені цікаві ідеї, які згодом можуть обернутися вдало. Рідні люди можуть вимагати уваги та спілкування.

Лев. День може бути складним, Левам доведеться докладати зусиль для виконання бажань. У фінансових справах ймовірність втрат є дуже високою, тому слід бути обережними. Можна планувати великі покупки, які принесуть радість та будуть корисними. Кохана людина потішить приємними подарунками та романтичною вечерею.

Діва. Потрібно цього дня розібратися та визначитись, які головні справи, а які другорядні. Важливо зосередитись і не відволікатися, тоді буде прогрес та успіх. Не виключені цікаві пропозиції щодо роботи, які надалі вплинуть на кар'єру. Не потрібно поспішати розкривати подробиці своїх дій та планів, це може відіграти погану роль. Увечері бажано присвятити час своїй родині.

Терези. Необхідно намагатися тримати себе у руках, день може бути напруженим та непередбачуваним. Порозумітися з оточенням буде дуже важко. Неприємності не брати близько до серця та не засмучуватися. Обережність слід виявляти там, де питання торкнуться фінансової сфери.

Скорпіон. Можливі несподівані ситуації, де доведеться покладатись на інтуїцію. Не завжди можна буде вивчити і обдумати ситуацію, що склалася. Вдома можуть виникнути проблеми, які необхідно негайно вирішити. Можливі незаплановані покупки, що стосуються потреб сім'ї. Не виключені романтичні зустрічі та сюрпризи.

Стрілець. Якщо зберігати спокій і не йти на поводу у емоцій, серйозних проблем можна не побоюватися. Потрібно намагатися зберігати теплі стосунки з усіма та не сваритися. У роботі з документами важливо, щоби не відволікали. Інакше помилки будуть неминучими. Вечір добрий для сімейного свята, для зустрічі гостей. Приємні та душевні бесіди зарядять позитивними емоціями.

Козоріг. Початок дня може принести проблеми особистого характеру, головне зберігати спокій й постаратися не конфліктувати. Можливі несподівані повідомлення, які змусять змінити плани. Було б непогано запланувати відпочинок з друзями десь на природі. Це дасть змогу добре провести час та відновити життєві сили.

Водолій. Можна займатися корисними справами, а також міркуваннями щодо майбутніх планів. Якщо на все реагувати з гумором і настроїтись на оптимістичний лад, це може принести зміни у відносинах до того, що відбувається. Можливі критичні зауваження з боку колег та керівництва, які похитнуть емоційний стан. Вечірній час краще присвятити душевному спокою та повноцінному відпочинку.

Риби. Добре складаються відносини на роботі. У вирішенні особистих та професійних проблем допоможе інтуїція. Не виключені великі покупки, а також придбання нових меблів для дому. Можна робити ремонт, перестановку та кардинальні зміни. Для цього є сприятливий час. Можливі романтичні захоплення та цікаві пропозиції.

Водночас астрологиня Тамара Глоба вважає, що перший вівторок місяця наблизить багатьох людей до змін у особистому житті та допоможе побачити шлях у щасливе майбутнє.

Овен

Сьогоднішній день виявиться сповненим непередбачених подій. Щоб отримати хоч якийсь результат, потрібно буде докласти чимало сил. Бажано проявити себе терплячим та відповідальним співробітником, щоб отримати трохи приємних бонусів та повагу колег. З керівництвом краще не вступати у суперечки, тому що крайнім будете все одно ви. Не варто ризикувати чи йти на поводу у провокаторів, які домагаються бодай однієї помилки Овнів.

Телець

Даний час може обдарувати новими, яскравими фарбами та перспективами, які в основному торкнуться професійної діяльності, але для цього потрібно виявити більше бажання. При правильному розміщенні сил все обов'язково має вийти. Також не варто сумніватися у своєму виборі, тому що правильне рішення буде найпершим, що спаде на думку. Час сьогодні неоціненний, тому треба робити все швидко.

Близнюки

Необачні вчинки не повинні перешкодити на шляху до своєї мети. До всіх справ потрібно підходити усвідомлено і без зайвої метушні. Сумніви не дадуть повною мірою реалізуватися. Щоб розслабитися, потрібно буде поспілкуватися в неформальній обстановці. На свою адресу можна почути багато приємних слів та компліментів, але через це представники знаку не повинні задирати підборіддя.

Рак

Все йтиме як по маслу, і Раки, можливо, запідозрили якийсь у цьому підступ, але насправді його не буде. За допомогою можна звернутися до досвідченіших колег, які мають до представників знака вельми теплі почуття. Головне — працювати злагоджено і без конфліктів, тоді результат не забариться. Нові знайомства виявляться дуже доречними.

Лев

Зараз важливо навчитися раціонально використати свої сили та час, бо тільки від цього залежить, як усе пройде надалі. Реальний погляд на речі допоможе сконцентруватися на важливому та відкинути те, що не варто навіть уваги. В особистому житті все йтиме своєю чергою, і не варто квапити події, що склалися — цим Леви тільки нашкодять. Слушний день для розважальних заходів.

Діва

У професійній галузі сьогоднішній день буде дуже плідним, але за умови, що Діви думатимуть про свою роботу. Якщо рухатися відповідно до намічених цілей, все має пройти так, як і розраховувалося. Непередбачені обставини не зможуть вплинути на це, тому що все буде враховано, адже представники цього знаку зодіаку мають даремно швидко реагувати та адаптуватися залежно від ситуації.

Терези

Є ймовірність, що в житті Терезів з'явиться цікава людина, яка зацікавить представників гороскопа більше, ніж просто співрозмовник. Не слід поспішати події і сильно відвертатися, тому що думка, швидше за все, помилкова. Дуже швидко ця людина покаже, хто вона насправді. В решті день підходить для всього, що було заплановано.

Скорпіон

Сьогодні не варто братися до справ, які вимагають максимальної віддачі. Скорпіони постануть перед складним вибором, їм потрібно буде швидко адаптуватись до обставин. Якщо є невизначеності в якомусь питанні, краще його рішення відкласти на деякий час. Також альтернативою може бути прохання про допомогу чи консультація від досвідченішого колеги.

Стрілець

Успіх супроводжуватиметься у всіх напрямках, Стрільцям слід проявити більше терпіння в дорозі до своїх досягнень — воно того коштуватиме. Також можна спробувати піддатися логіці та здоровому глузду — це значно полегшить вирішення складних питань. Є більша ймовірність серйозних травм, тому не варто захоплюватися екстремальними видами спорту.

Козоріг

Цей період часу найбільше підходить для змін. Причому це стосується всіх сфер життя Козорогів. Можна і потрібно починати щось змінювати, особливо якщо це давно не влаштовує. Почати можна з перестановки меблів у будинку чи дрібного, косметичного ремонту. Не варто з'ясовувати стосунки з близькими людьми.

Водолій

Комунікабельність Водоліїв буде на найвищому рівні, і це дозволить швидко знаходити спільні інтереси зі співрозмовниками. Під чари представників цього знаку зодіаку потраплять навіть найзатятіші скептики. Рідні будуть проти деяких ідей, але треба щосили намагатися втілити їх у реальність.

Риби

Зараз Риби володітимуть даром екстрасенсів, причому їм навіть можуть снитися пророчі сни. Не виключено, що доля дасть представникам гороскопа приємний сюрприз. Творчих людей можна буде привітати з невеликими перемогами. Зараз слід спиратися на свою інтуїцію, яка буде дуже доречною.

І, нарешті, третя астрологиня Ірини Богдан вважає, що 4 жовтня представникам усіх знаків зодіаку варто більше дослухатися власної інтуїції та звертати увагу на прикмети та інші «підказки долі».



Овен. У житті Овнів сьогодні станеться дуже багато несподіваних обставин. Вам доведеться до них пристосовуватися та виявити гнучкість. На порозі важливі зміни, будьте готові до них. Чекайте на корисну інформацію, і, відштовхуючись від неї, дійте.

Тілець. Тільцям сьогодні потрібно активно та швидко осмислювати всі ситуації. Комусь буде потрібна ваша допомога, і ви все зробите правильно.

Близнюки. Близнюкам сьогодні слід поспішати. Інакше ви опинитеся «у хвості». Також доведеться зробити вибір.

Рак. Непростий день для Раків. Ви нервуватимете і хвилюватиметеся. При цьому вийти зі складних ситуацій допоможе інтуїція.

Лев. Леви зрозуміють сьогодні деякі речі і швидко змінюватимуть власні плани. Багато часу на обмірковування не буде. Також вам не слід слухати нічиїх порад — чиніть так, як вважаєте за потрібне і правильне.

Діва. Діви сьогодні будуть у чудовому настрої та використовують усі накопичені ресурси, знання та досвід. Увечері будьте готові до серйозної розмови.

Терези. Особливим та дуже успішним буде цей день для Терезів. Всі ваші рішення виявляться єдино правильними. Ви допомагатимете і захищатимете, надихатимете і переконуватимете. Все вдасться.

Скорпіон. Сьогодні день сприяє всім змінам і новаціям у житті Скорпіонів. Це чудовий час для того, щоб відмовитися від усього шкідливого та почати робити щось корисне. Сили волі вистачить надовго та на все.

Стрілець. Якщо Стрільці сьогодні нічого не упускатимуть і забуватимуть, то вийдуть на перші позиції. Не варто розсіювати свій час та увагу на неважливі розмови та другорядні завдання. Почніть із головного.

Козоріг. Козороги сьогодні будуть у чомусь переконані, але ваші переконання похитнуться. Ви не розчаруєтеся, а зробите правильні висновки і підете далі.

Водолій. День хороший для всіх добрих справ Водоліїв. Зірки рекомендують робити добрі вчинки, допомагати і словом, і ділом.

Риби. Для Риб день сприятливий для укладання договорів, для примирення. Ви сьогодні привабливі, переконливі та швидко розумієте.

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