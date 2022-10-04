Уже все схвалено: Україна може прийняти чемпіонат світу з футболу

Україна планує подати спільну з Іспанією та Португалією заявку на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році. Нагадаємо, у 2022-му мундіаль пройде з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.

Згідно з інформацією авторитетного видання The Times, про нове партнерство, яке було схвалено президентом України Володимиром Зеленським та урядами піренейських держав, мають оголосити футбольні керівники Іспанії та Португалії під час пресконференції у штаб-квартирі УЄФА у середу, 5 жовтня. У спільній заявці використовуватиметься ідея про те, що футбол може відновити надію та мир, хоча від нашої країни, яка прийматиме матчі однієї з груп турніру, будуть потрібні гарантії безпеки. При цьому очікується, що до цього часу війна на території України закінчиться й відновлення зруйнованої інфраструктури йтиме повним ходом.

Зазначимо, що у спільної заявки України, Іспанії та Португалії серйозні конкуренти — «тріумвірат» Греції, Єгипту та Саудівської Аравії, яка зобов'язується взяти на себе всі витрати на підготовку «союзників» до проведення чемпіонату світу. При цьому в УЄФА вважають, що у 2030-му турнір має проходити виключно в Європі, оскільки два попередні мундіалі пройдуть за межами Старого Світу (у 2022-му в Катарі та у 2026-му в США, Канаді та Мексиці), але на боці опонентів повноцінна підтримка як мінімум двох конфедерацій — Азії та Африки.

Як повідомляє джерело, президент ФІФА Джанні Інфантіно публічно не підтримав жодну із заявок, але останніми тижнями провів зустрічі з ключовими лідерами країн, які претендують на проведення мундіалю. Як очікується, приєднання України до заявки Іспанії та Португалії може схилити шальки терезів на їхню користь, враховуючи ймовірний позитивний розголос. Що стосується шансів Греції/Єгипту/Саудівської Аравії, то такому розвитку подій, напевно, будуть протидіяти європейські ліги, які знову, як і цього року, змушені будуть перервати свої чемпіонати більш ніж на місяць на початку зими через проведення мундіалю.

Додамо, що прийом заявок від претендентів ще триває, а свій вибір ФІФА оголосить на 74-му конгресі організації, який відбудеться 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України поступилася у вирішальному матчі Уельсу та не вийшла на чемпіонат світу.

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