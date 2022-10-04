На варті «Гарпун» та «Нептун»: Жданов розповів, чому наступ військ путіна на Одесу неможливий

Наступ окупаційних військ на Одесу неможливий через те, що ймовірність висадки десанту там близька до нуля. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Висадка десанту неможлива, тому що узбережжя охороняється такими комплексами як „Гарпун“ та „Нептун“, — зазначив він. — Перед початком „зернової“ угоди ми зачистили північно-західну акваторію Чорного моря від засобів розвідки російської федерації. Платформи з станціями радіолокації були знищені, а кораблі пішли за зону досяжності ракетних комплексів „Гарпун“ і „Нептун“. І на сьогоднішній день акваторія вільна від російського Чорноморського флоту».

На думку Жданова, також росія не зможе скористатися розмінованими перед «зерновою» угодою фарватерами.

«Ні, не зможе (висадити десант. — Авт.), тому що „Гарпун“ і „Нептун“ чатують вдень і вночі на узбережжі і тільки й чекають, коли російські кораблі увійдуть до зони їхнього ураження. Не може росія скористатися цією ситуацією. Тим більше, що ми маємо можливість встановити ці мінні поля. Хоча я думаю, що „зернова“ угода буде продовжена», — додав експерт.

Раніше військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі та військовий льотчик-інструктор Роман Світан озвучив тривожний прогноз, що після закінчення «зернової» угоди у двадцятих числах жовтня російські військові можуть атакувати Одесу з моря та взяти її у «котел». Він припустив, що на Одесу може рушити 20-тисячне угруповання окупантів, яке зараз знаходиться на правобережній частині Херсонської області.

Задля справедливості варто зазначити, що в росії заговорили про обмеження вивезення зерна з українських портів практично після того, як відповідну угоду було затверджено.

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