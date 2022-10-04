кремль неоднозначно відреагував на указ Зеленського про відмову від будь-яких переговорів з путіним

Прессекретар глави кремля дмитро пєсков, коментуючи указ Володимира Зеленського про відмову від будь-яких переговорів з путіним, заявив, що в росії чекатимуть зміну позиції Зеленського або вже майбутнього президента України.

Також пєсков висловив впевненість, що найімовірніше у вівторок, 4 жовтня, путін підпише закон про приєднання до росії «ДНР», «ЛНР», частин Запорізької та Херсонської областей. Щоправда, у кремлі ще не визначились щодо меж окупованих Херсонської та Запорізької областей.

За словами пєскова, все залежатиме «від волі населення», проте нових так званих референдумів на цих територіях не очікується.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 вересня, в якому, зокрема, йшлося про те, що наша країна не може вести переговори з президентом росії володимиром путіним.

А тим часом у найвищому військовому керівництві росії назріває бунт. У генштабі армії рф з'явилася група генералів, які намагаються пояснити президенту путіну необхідність виведення військ з України. На їхню думку, якщо цього не зробити найближчим часом, то країна-агресорка залишиться лише зі строковиками та без техніки.

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