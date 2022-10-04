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«На морське дно поклали око різні армії, в тому числі і російська»: експерт попереджає про можливі атаки на підводну інфраструктуру

21:45 4 жовтня 2022
Костянтин фон Ноц

Голова комітету Бундестагу з контролю над спецслужбами Костянтин фон Ноц попередив про подальші диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури на морському дні. Їхній захист перебуває у дуже поганому стані, заявив заступник лідера парламентської фракції «Зелених» в інтерв'ю газеті «Handelsblatt».

«Вразливість підводних трубопроводів до шпигунства і диверсій є високою. На морське дно поклали око різні армії, в тому числі і російська. У них є підводні човни і підрозділи, початкове завдання яких — розвідувати комунікації через підводні кабелі, маніпулювати лініями і, в разі необхідності, завдавати їм непоправної шкоди», — сказав він газеті.

Після вибухів на газопроводах «Північного потоку» уряд ФРН, ЄС та НАТО припускають диверсію і занепокоєні. Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила: «Ми повинні готуватися до сценаріїв, які донедавна важко було уявити. Для цього потрібні сильні органи безпеки з необхідними засобами та повноваженнями».

Нагадаємо, що пошкодження газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» можуть бути російською диверсією.

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