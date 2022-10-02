Футболістка іспанського «Еспаньола» та збірної росії Надія Карпова, яка вразила правдою про війну, прокоментувала виступ президента росії володимира путіна на мітингу-концерті на Красній площі з нагоди анексії українських територій та часткової мобілізації в країні-агресорі.

«Ви досі без кринжа дивитесь на цю дичину? Пацани, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати. Це не просто „покличуть — піду“. Вас відправлять на злочин. В Україні такі самі люди, як ми. І ви поїдете вбивати їх? Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого. Заї##в», — написала Надія Карпова в Instagram.

Нагадаємо, що 27-річна Надія Карпова — перша в історії професіональна російська спортсменка, яка зробила камінг-аут (визнала, що вона є лесбіянка).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Росії Ігор Денисов різко засудив вторгнення в Україну.

Фото Instagram

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