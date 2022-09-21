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Мільйон рублів за квиток в один бік: як росіяни тікають від мобілізації

15:34 21 вересня 2022
Мільйон рублів за квиток в один бік: як росіяни тікають від мобілізації

Після того, як путін оголосив на росії часткову мобілізацію, росіяни масово почали цікавитись різними способами уникнення від призову.

Звісно, якнайкращий спосіб — виїхати з рф. Щоправда, таких розумників виявилось забагато і вже вранці квитків з вильотом 21 вересня на прямі авіарейси до інших країн або не було, або ж вони коштували захмарні гроші.

Так, за квиток москва-Дубай бажаючим доведеться викласти 1 мільйон рублів. Натомість квитків до Єревану та Стамбулу взагалі не виявилось у продажу. Про це повідомляє «Верстка».

Щоправда, росіяни не врахували одного — путін заборонив виїзд громадянам рф, яких мобілізують в першу чергу, вже з 21 вересня. Тому вірогідність, що купивши «золотий» квиток на рейс, таких подорожуючих не доставлять у воєнкомат прямісінько з аеропорту — вкрай низька.

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