Вбивають, грабують і крадуть документи про власників житла: окупанти знущаються з українців на півдні країни

Поки українські воїни село за селом звільняють територію Херсонської області, ворог ніби поспішає множити військові злочини — окрім того, що російська армія обстрілює територіальні громади вздовж лінії фронту, і серед мирного населення є жертви, окупанти ще й вчиняють звірства проти проукраїнськи настроєних місцевих мешканців. Про це інформують в Поліції Херсонської області, яка продовжує фіксувати всі злочини агресорів.

Так, у Скадовському районі поліцією був задокументований факт прибуття військових рф за місцем проживання подружжя, побиття чоловіка та вивезення його дружини у невідомому напрямку. Чоловіка окупанти вигнали з будинку, після чого оселю підірвали.

В центрі Херсона представники окупаційної влади та озброєні військові рф захопили приміщення редакції газети, а також міську друкарню, яку використовують у власних цілях.

Також з Херсона та Голої Пристані продовжують надходити повідомлення про мародерство військовослужбовців рф, які відбирають автомобілі місцевих, а також про факти заселення окупантів у квартири та будинки. При цьому військові рф викрадають документи на право власності житла.

За усіма фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, загалом же лише за минулу добу поліція відкрила 14 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російської армії на території регіону, який путін намагається привласнити через псевдореферендум.

Нагадаємо, український військовий експерт Роман Світан вважає, що оголошенням незаконної анексії українських територій російський президент володимир путін «зробив Україні подарунок», адже тепер Захід розглядатиме звільнення територій включно з Кримом «єдиним кейсом».

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