путін зробив «подарунок» Україні: полковник розповів про наслідки анексії кремлем українських територій

Оголошенням незаконної анексії українських територій російський президент володимир путін «зробив Україні подарунок». Тепер Захід розглядатиме звільнення територій включно з Кримом «єдиним кейсом».

Про це в етері Freedom розповів військовий експерт Роман Світан.

На його думку, звільнення Криму можливе вже за тих умов, які ми маємо зараз.

«Той рух зброї та підтримка нашої боротьби дає підстави сподіватися на повне звільнення українських територій до кордонів 1991 року. Якщо 2−3 рази посилити потік озброєння, то це можна зробити вже цього року. До весни ми Крим звільнимо», — вважає експерт.

Сигналом цього може стати деокупація Мелітополя Запорізької області.

«Якщо буде рішення щодо виходу наших військ на Мелітополь, то в принципі після звільнення Мелітополя можна займатися Кримом. Відповідно до військової науки це буде найкращий варіант», — сказав експерт.

На думку Світана, анексія стала «подарунком путіна», після якого Захід погодиться посилити постачання далекобійного озброєння.

«путін зробив подарунок Україні, коли прийняв рішення приймати до складу росії новозахоплені території. Річ у тому, що це тепер все йде одним кейсом: Крим, Донбас, Херсон й частина Запоріжжя… У Заходу більше не буде жодних надій на вирішення цього мирним шляхом. Думаю, будуть зняті бар'єри з постачання тієї зброї, які ми запитуємо, можливо, будуть поставлені літаки, заявлена генералом Залужним зброя рівня „Томагавка“ дальністю до 2 тисяч км, щоб ми могли діставати до Уралу й руйнувати військові об'єкти на території росії», — пояснив Світан.

Нагадаємо, у відповідь на кремлівський шабаш щодо анексії українських територій президент США Джо Байден виділив Україні екстрену допомогу у розмірі 12 млрд доларів.

Президенти 9 європейських країн звернулися до НАТО з проханням суттєво збільшити військову допомогу нашій країні.

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