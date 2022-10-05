«Ти такий багатий, б***ь, а такий дурний»: бос українського футбольного клубу послав Ілона Маска на хутір (відео)

Власник клубу української прем'єр-ліги «Інгулець» Олександр Поворознюк, який став знаменитим завдяки безсмертному патріотичному хіту «Ї**ш їх, Вова», різко відреагував на скандал навколо американського винахідника Ілона Маска.

«Слава Україні! Слава ЗСУ! Хочеться звернутися до Ілона Маска після його голосування у Twitter. Хочеться сказати одне: ти такий багатий, б***ь, а такий дурний, — заявив Олександр Поворознюк. — Хочеться тобі просто сказати: пішов ти на хутір метеликів ловити за російським військовим кораблем. Слава Україні!»

Нагадаємо, що Ілон Маск виклав своє бачення, як досягти миру між Україною та росією. Зокрема, він виступив за повторне проведення виборів у анексованих регіонах під наглядом ООН, запропонував Крим формально зробити частиною росії, щоб виправити «помилку Хрущова» та забезпечити півострів водою, а також залишити Україну нейтральною державою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Поворознюк розповів, як завдав шкоди оккупантам.

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