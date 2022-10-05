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Брат Бориса Моісеєва вирішив позиватися через спадщину артиста

10:56 5 жовтня 2022
Борис Моїсеєв

Брат померлого Бориса Моїсеєва Маркс Толкач, якому співак, схоже, нічого не залишив у спадок, заявив, що звертатиметься до суду з позовом на директора артиста Сергія Гороха.

В інтерв'ю росЗМІ він заявив, що Горох привласнив собі частину спадщини артиста і що досі не знає причини смерті брата.

«У мене є особисто така думка, що у смерті Бориса винен насамперед Горох, тому що він уже захопив частину майна — його квартиру в москві. Тепер і все його майно намагається забрати. Він був зацікавлений у якнайшвидшій смерті Бориса. Я так думаю. Це моя думка», — сказав Толкач і додав, що дізнався про вивезення директором речей із квартири Моїсеєва з масмедіа.

«Сусіди говорили, що Горох усю ніч вивозив усе майно Бориса — картини, діаманти, все це Горох вилучив і привласнив собі», — зазначив він і додав: «Родичів у Бориса немає, крім мене. Я його єдиний рідний брат. Тому мені звернутися там нікуди і нема до кого. З мого боку, я зараз наймаю адвокатів. І ми відкриватимемо цю справу».

Він також звинуватив Сергія Гороха в тому, що той не давав йому та його дітям спілкуватися зі співаком півтора роки.

«Насамперед я хочу знати, від чого і чому помер наш брат. У нас спадковість у родичів усіх була надійна і хороша. Його директор повністю ізолював нас. Ми не могли півтора року ані зателефонувати Борису, ані дізнатися, як він, ані побачити його», — стверджував Маркс Толкач.

Нагадаємо, що 68-річний Борис Моїсеєв помер 27 вересня. З чуток, у нього стався інсульт.

Останні роки артист рідко бував на публіці, а якщо й виходив у світ, то не знімав маску. Кажуть, соромився свого обличчя після перенесеного інсульту.

Фото Бориса Моїсеєва із соцмереж

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