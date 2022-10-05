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Україна

В іранських безпілотниках, що атакують Україну, виявили американські чіпи

11:15 5 жовтня 2022
Плата

Співзасновник monobank та ініціатор проекту зі створення українського БПЛА «Довбуш» Володимир Яценко повідомив, що в іранських дронах-камікадзе, які закупили росіяни для нанесення ударів по українській території, знайшли чіп виробництва ALTERA/INTEL.

За його словами, до такого вийсновку дійшли фахівці команди, які долучилися до препарування «нутрощів» «Шахіда».

«Ембарго на постачання високотехнологічних компонентів в Іран має великі дірки — на центральному процесорі хоч і затерте маркування, але певні ознаки 100-відсодково вказують, що це потужний чіп виробництва ALTERA/INTEL. Пристрій спроектовано фахівцями, які проходили навчання у Сполучених Штатах. Кожний світовий центр проектування електронних приладів має свої ознаки (як у художників). Цікаво, що іранські студенти не можуть навчатися у США на пілотів, а от долучитися до новітніх технологій у сфері радіоелектроніки — залюбки», — пише він у соцмережах.

Нагадаємо, що у ніч проти 5 жовтня ворог здійснив масовану атаку дронами-камікадзе, шість з яких долетіли до Білої Церкви та поцілили в інфраструктурні об'єкти, а ще шість збили на півдні українські зенітники.

Фото зі сторінки Володимира Яценка

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