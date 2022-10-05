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Варення зацукрувалося: у чому була помилка і як її уникнути у майбутньому

17:59 5 жовтня 2022
Варення

Багато українських господинь люблять заготовляти на зиму варення. Іноді буває так, що варення може зацукруватися. Для того, щоб цього уникнути, потрібно розібратися, чому так відбувається.

Зацукроване варення — це сигнал про те, що ви поклали надто багато цукрового піску в процесі приготування ласощів або занадто довго варили варення. Також причиною може бути те, що ви зберігали ласощі протягом тривалого проміжку часу (це стосується малинового, вишневого та інших видів, які краще постаратися використовувати протягом 12 місяців після приготування).

Щоб більше ніколи не стикатися з такою проблемою, рекомендується скористатися простими порадами: зберігати продукт виключно в холодильнику; додавати у варення 50 мл гарячої води та лимонну кислоту (3 г); не допускати повного розчинення цукру у процесі варіння; точно слідувати пропорціям рецепту, уникаючи будь-яких коригувань; якнайшвидше вживати варення після відкриття кришки.

Раніше «ФАКТИ» поділилися рецептом найсмачнішого варення з яблук та гарбуза.

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