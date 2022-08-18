Варення з чорноплідної горобини та слив — і смачно, і корисно для здоров’я

Наші господарки варять варення не тільки з традиційних ягід та фруктів, але й з дещо незвичних, наприклад, з бузини. Або ось — з чорноплідної горобини.

У ягодах цієї надзвичайно цілющої рослини містяться такі важливі для людського організму елементи, як калій, мідь, залізо, бор, марганець, фтор, йод та ін. Чорноплідну горобину вживають при хворобах печінки, атеросклерозі, цукровому діабеті, гіпофункції щитоподібної залози. За словами кулінарки Ольги Черкевич, завдяки сливам чорноплідна горобина втрачає властиву їй терпкість, а це додає варенню неповторного смаку.

Інгредієнти: 700 г чорноплідної горобини,

300 г слив без кісточок (сорт венгерка),

1 кг 200 г цукру,

600 мл води.

Приготування:

Ягоди горобини на 5 хв. залити окропом, а потім одразу ж опустити в холодну воду й відкинути на друшляк. Із 600 г цукру і води, в якій бланшували ягоди, зварити сироп, опустити в нього ягоди горобини і сливи, проварити 5 хв. Потім варення зняти з вогню і накрити рушником. Через 10 хв. додати цукор, поставити посудину з варенням на вогонь і довести масу до кипіння. Зняти з вогню, залишити на 8 год. Потім знов варити до готовності. Готове варення розлити у підготовлені банки, дати охолонути і закрутити металевими кришками.

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