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Його варять тільки восени: «бабусин» рецепт смачного варення з яблук та гарбуза

14:40 17 вересня 2022
Гарбузове варення

Господині використовують гарбуз не лише для приготування гарніру чи супів, але й для варення. Можна зробити, наприклад, гарбузово-апельсинове варення, а можна замість цитрусових взяти яблуко.

Як пише «Шуба», варення з гарбуза та яблук готують восени — це ідеальний для нього час. Для приготування за цим простим бабусиним рецептом знадобляться тільки гарбуз, яблука, цукор і лимонний сік. Таке варення можна використовувати для начинки тортів і пирогів або у поєднанні з м’ясом, особливо з птицею та дичиною.

Інгредієнти:

  • Гарбуз — 1 кг;
  • Яблука — 500 г;
  • Цукор — 600 г;
  • Лимонна кислота — 10 г.

Приготування:

  • Гарбуз помити, очистити від шкірки та насіння. М’якоть нарізати кубиками. Яблука помити, видалити серцевину і нарізати їх однаковими скибочками.
  • Скласти гарбуз та яблука в миску, засипати цукром з лимонною кислотою і залишити на 1−2 години до виділення соку.
  • Поставити миску на вогонь, довести до кипіння і варити 10 хвилин, періодично помішуючи.
  • Розкласти киплячу масу в стерилізовані банки, накрити прокип’яченими кришками і герметично закатати.

До речі, гарбуз можна й маринувати — консервацію роблять з пекучим перцем

Фото Pixabay

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