Школу перетворили на госпіталь: у окупантів проблеми через велику кількість поранених, — Генштаб

Протягом доби 5 жовтня окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари, здійснили понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 20 населених пунктів. Серед них — Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Соледар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

«За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка», — повідомили у Генштабі.

В результаті успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку підрозділи противника зазнали втрат та намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро. Зокрема, у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, ворог перемістив до 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки.

«На тимчасово окупованій території Луганської області, через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікувальних закладів, противник облаштував та використовує школу як військовий шпиталь. За попередньою інформацією там перебуває до 200 поранених військовослужбовців», — повідомили у Генштабі.

Там також зазначили, що командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в’язнів з метою поповнення втрат особового складу. За попередньою інформацією, понад 650 в’язнів з виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися взяти участь у бойових діях на території України.

«Авіація Сил оборони протягом доби завдала понад десять ударів. Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім ворожих БпЛА. Шість із них — іранського виробництва», — повідомили у Генштабі.

Тим часом, у соцмережах повідомляють, що перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна на Херсонщині підняла український прапор над сільрадою Нововоскресенського. Там був склад боєприпасів росіян.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що «Карпатська Січ» повідомляє, що зайшла в село Терни на Донеччині.

Також повідомляють, що на Луганщині звільнено Греківку та Макіївку.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Генштабі повідомили, що на півдні ЗСУ просунулися вглиб окупованої території на 20 кілометрів, а рашисти намагаються наступати на сході.

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