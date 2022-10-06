Під обстріл потрапили три громади: ворог п'ять разів за ніч атакував Дніпропетровську область

Російські військові продовжують тероризувати мешканців Нікополя та прилеглих сільських громад — всю ніч по цьому району били РСЗВ та й важка артилерія. Як уточнив у мережі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, під обстріл потрапили три громади — Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів.

Попередньо люди не постраждали.

У Нікополі виникла пожежа у житловому будинку, її вже загасили.

Пожежа у приватному домоволодінні

Також пошкоджено десять приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.

У Мирівській громаді понівечено кілька приватних будинків та господарських будівель, а в Марганецькій ще триває обстеження території щодо визначення масштабів руйнувань.

Будинок відновленню не підлягає

У свою чергу голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко опублікував відео запуску окупантами ракет по місту. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.

За деякий час після запуску в місті пролунали численні вибухи.

Нагадаємо, вранці у четвер, 6 жовтня, російські окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю. До міста прилетіло 7 ракет, мішенями стали багатоповерхові будинки, тож серед городян є жертви.

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