На звільненій від рашистів Харківщині виявили понад пів тисячі вбитих цивільних

На звільнених від російських загарбниках територіях українські військові та правоохоронці знаходять сотні могил, в яких поховані вбиті та закатовані мирні жителі.



Так, у частині Харківської області, яка була під окупацією, виявили 534 тіла. Про це під час брифінгу розповів начальник слідчого управління обласного главку поліції Сергій Болвінов, повідомляє УНІАН.



Усього з 534 цивільних — 226 жінок, 260 чоловіків та 19 дітей. А також знайшли останки 29 людей, кому вони належать, доки не встановили.

За його словами, масове поховання виявили в Ізюмі — 447 осіб.

Крім того, на деокупованій території області було виявлено 22 катівні російських окупантів.

В Ізюмі, який ЗСУ звільнили від окупантів 10 вересня, за пів року окупації загинуло понад 1000 місцевих мешканців. За словами омбудсмена Дмитра Лубинця, кількість загиблих від рашистів у цьому місті вдвічі більша, ніж була у Бучі на Київщині. 99% вбитих з ознаками насильницької смерті — у них мотузки на шиї, переломи кінцівок, вогнепальні поранення та ампутації.



Після звільнення міста було виявлено 7 цвинтарів, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Харківщині у звільненому селі Піски-Радьківські українські слідчі виявили страшну катівню, яку облаштували російські загарбники.

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