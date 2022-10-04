У четвер, 6 жовтня, київське «Динамо», яке мінімально обіграло «Минай» у чемпіонаті України завдяки голу-красеню Циганкова, проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому на виїзді на стадіоні «Роажон Парк» зіграє із французьким «Ренном» (арбітр — Хосе Марія Санчес із Іспанії).

Якщо кияни поки не знають смаку перемог у нинішньому розіграші Ліги Європи (поразки від «Фенербахче» — 1:2 та АЕКа — 0:1), то французький клуб, навпаки, поки не програвав (перемога над АЕКом — 2:1 та нічия з «Фенербахче» — 2:2).

До майбутнього поєдинку «Ренн» підходить, маючи за плечима серію з п'яти матчів без поразок у національному чемпіонаті, у тому числі обігравши в 9-му турі на виїзді «Страсбург» — 3:1 (Калімуендо, 38, Тер'є, 49, Гуїрі, 61 — Діалло, 72; на 28-й хвилині у складі «Страсбурга» був вилучений Ньямсі). Додамо, що, маючи 15 очок, підопічні Бруно Женезіо розташовуються на шостому місці, відстаючи від лідируючого ПСЖ на 10 балів.

Огляд матчу «Страсбург» — «Ренн» — 1:3

Щодо киян, то після перемоги над «Минаєм» (1:0) у 5-му турі підопічні Мірчі Луческу з шістьма очками піднялися на 9-е місце в турнірній таблиці та відстають від лідируючого «Шахтаря» на 7 балів (щоправда, при цьому «біло-сині» провели на один поєдинок менше).

Раніше «Ренн» та «Динамо» перетиналися між собою у груповому турнірі Ліги Європи сезону-2018/2019, і тоді кияни двічі обіграли суперника — 2:1 у Франції та 3:1 в Україні. За підсумками групового етапу обидві команди вийшли до плей-оф (кияни з першого місця) та припинили боротьбу на стадії 1/8 фіналу.

"Динамо" двічі обіграло "Ренн" у груповому турнірі Ліги Європи-2018/2019

Щоправда, у майбутньому поєдинку букмекери бачать явним фаворитом французьку команду. Наприклад, аналітики Parimatch пропонують поставити на перемогу господарів із коефіцієнтом 1,48, на нічию — за 4,70, на успіх «біло-синіх» — за 6,90.

У прямій трансляції матч «Ренн» — «Динамо», починаючи з 22:00, покаже на території України медіасервіс MEGOGO.

Ліга Європи. Група В. 3-й тур

6 жовтня (четвер)

«Ренн» — «Динамо» 22:00 MEGOGO

У паралельному поєдинку у групі «Фенербахче» на своєму полі зустрінеться з АЕКом.

Становище команд у групі В: 1. «Фенербахче» — 4 очки (різниця м'ячів — 4:3); 2. «Ренн» — 4 (4:3); 3. АЕК — 3 (2:2); 4. «Динамо» — 0 (1:3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Реал» — «Шахтар».

Фото ФК «Динамо»

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