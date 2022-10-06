Частина поранених просто гнила: в «Азові» розповіли, чому було ухвалено рішення про здачу в полон

У травні після майже трьох місяців захисту «Азовсталі» українські захисники вийшли із території металургійного комбінату.

Операцію виходу українських захисників, у тому числі полку «Азов» з території комбінату у травні було погоджено з вищим військовим керівництвом країни. Однією з важливих причин цього було порятунок життів поранених військовослужбовців.

Про це під час брифінгу 6 жовтня розповів керівник штабу полку «Азов» Богдан Кротевич.

«Операція нашого виходу з «Азовсталі» була погоджена з керівництвом держави. Це була важка операція. Нам було важко ухвалити рішення, але на той момент у нас було 600 поранених, а 300 із них просто гнили. Вони повільно гинули. Офіцерський склад одноголосно вирішив. йти в полон, щоб надати термінову медичну допомогу бійцям, які були в шпиталі. У нас не було ліків, не було достатньо обладнання .

За його словами, командир полку Дениса Прокопенка мав прямий зв'язок з президентом Володимиром Зеленським, головнокомандувачем Валерієм Залужним, головою ГУР Кирилом Будановим.

Водночас, зазначає Кротевич, керівництво країни надало «азовцям» право вибору.

Нагадаємо, що Україна повернула із російського полону захисників Маріуполя, серед яких були і воїни «Азова». 200 українських героїв обміняли на кума путіна Віктора Медведчука, а командирів «Азовсталі» — на 55 окупантів. Згодом п'ятеро українських командирів «Азовсталі», звільнених із російського полону, були удостоєні звань Героїв України та отримали орден «Золота зірка».

Фото facebook.com/Korenskaya Marianna

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