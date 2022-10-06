Українці зможуть подорожувати Польщею дешевше: у країні почався продаж мільйона акційних квитків

Українські біженці, які перебувають у Європі, можуть скористатися не лише безкоштовними авіаквитками, а й придбати акційні квитки на потяги у Польщі.

Польська залізнична компанія PKP Intercity підготувала мільйон квитків зі знижкою 45% базової ціни.



Продаж акційних квитків триватиме до кінця листопада у рамках пропозицій Super Promo та Promo Plus, повідомляє Yavp.pl.

Знайти дешеві пропозиції можна на сайті PKP Intercity у вкладці Lowcy Promo.

Ціни на квитки на популярні маршрути, наприклад між Варшавою та Краковом, Труйм'ястом, Катовіце чи Познанню, починаються від 19 злотих. Квитки у рамках пропозиції Promo Plus коштують 28 злотих.

Наприклад, з Варшави до Лодзі, Любліна чи Білостока у деякі дні можна доїхати потягом всього за 14 злотих.

Наявність акційних квитків залежить від популярності того чи іншого поїзда та часу відправлення. Найбільше акційних квитків буде на поїзди, що курсують у менш популярні години.

Кількість дешевих квитків на окремих напрямках обмежена.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Канада пропонує безкоштовні квитки українським біженцям, які мають намір виїхати до цієї країни.

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