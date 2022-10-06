Добрий жест союзників: стало відомо, чи зможе Кабмін знайти гроші на виплату пенсій

Єврокомісія надасть Україні, яка має бюджетні проблеми через війну з рф, макрофінансову допомогу на 5 млрд євро. Про це у соцмережі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Підписав Меморандум про взаєморозуміння про надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги», — йдеться в дописі глави українського уряду в Twitter.

При цьому він висловив подяку за розуміння та підтримку президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та виконавчому віце-президенту ЄК Валдісу Домбровскісу.

За словами Шмигаля, так Європа підтримує Україну у перемозі у війні, відновленні зруйнованого та прагненні до європейського майбутнього.

Як відомо, у зв'язку з війною, що триває, і необхідністю спрямування левової частини доходів на фінансування армії уряд вже відмовився від планів щодо підвищення мінімальної зарплати, однак у проекті державного бюджету на 2023 рік передбачено фінансування соціальних витрат — пенсій, субсидій, виплати внутрішньопереміщеним особам і т.д. Кошти на ці потреби передбачається залучати в т. ч. від іноземних партнерів.

227

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram