Мінус 330 окупантів та 15 дронів: названі втрати ворога за добу

Минулої бойової доби українські бійці ліквідували 330 окупантів, всього ж з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 61 330 військовослужбовців. Серед рашистів багато поранених. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Крім людського ресурсу, бойові втрати росії на 6 жовтня орієнтовно склали:

- танків — 2449 (+14 за добу);

- бойових броньованих машин — 5064 (+26);

- артилерійських систем — 1424 (+10); РСЗВ — 344 (+3);

- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1047 (+15);

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3854 (+13);

- спеціальної техніки — 134 (+2).

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.



У коментарях до повідомлення українці дякують нашим воїнам за їхні ратні справи, а також висловлюють впевненість у перемозі України у війні.

Нагадаємо, сьогодні рашисти випустили 7 ракет по Запоріжжю. У місті сильні руйнування. Є загиблі та поранені.



Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив російським загарбникам, що вони вже програли цю війну. Україна вже здобула перемогу над «другою армією світу» та переможе остаточно, бо захищає свою землю від окупантів.

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram