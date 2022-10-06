Мінус 330 окупантів та 15 дронів: названі втрати ворога за добу
Минулої бойової доби українські бійці ліквідували 330 окупантів, всього ж з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 61 330 військовослужбовців. Серед рашистів багато поранених. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Крім людського ресурсу, бойові втрати росії на 6 жовтня орієнтовно склали:
- танків — 2449 (+14 за добу);
- бойових броньованих машин — 5064 (+26);
- артилерійських систем — 1424 (+10); РСЗВ — 344 (+3);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1047 (+15);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3854 (+13);
- спеціальної техніки — 134 (+2).
Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.
У коментарях до повідомлення українці дякують нашим воїнам за їхні ратні справи, а також висловлюють впевненість у перемозі України у війні.
Нагадаємо, сьогодні рашисти випустили 7 ракет по Запоріжжю. У місті сильні руйнування. Є загиблі та поранені.
Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив російським загарбникам, що вони вже програли цю війну. Україна вже здобула перемогу над «другою армією світу» та переможе остаточно, бо захищає свою землю від окупантів.
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