Залежить від виду виплат: у Кабміні роз'яснили важливий момент отримання українцями пенсій за кордоном

Виплата пенсій в Україні, фінансувати які допомагають міжнародні партнери України, залежить від страхового стажу, а не місця перебування пенсіонера. Так міністр соціальної політики Оксана Жолнович відповіла на запитання, чи можуть соціальні виплати бути однаковими для пенсіонерів, які залишилися в Україні, і виїхали за кордон (наприклад, у зв'язку з активними боями на певній території).

«Обов'язок держави — заплатити людині ці гроші. Тому пенсії ми продовжуємо виплачувати і тим, хто через війну тимчасово виїхав за кордон», — сказала Жолнович у коментарі виданню mind.ua.

За її словами, за таким же принципом нараховуються пенсії з інвалідності, допомога дітям з інвалідності, а також виплати одиноким матерям.

А от якщо йдеться про субсидії, вони можуть нараховуватись на певні комунальні послуги в межах України, тому під час проведення перерахунку братиметься до уваги кількість членів домогосподарства, які сьогодні фізично є в Україні.

«Норматив на відсутніх членів домогосподарства зараховуватись не буде», — наголосила міністр.

При цьому громадяни, які змінили місце проживання в межах України, претендувати на оформлення субсидій можуть на новому місці проживання.

Нагадаємо, зараз українські пенсіонери можуть претендувати і на отримання виплат від міжнародних донорських організацій. Так, Норвезької ради у справах біженців передали список заяв на виплату грошової допомоги 28 128 людям.

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