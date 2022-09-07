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«Дякуємо!»: українські біженці провели ходу і подякували Чехії за притулок під час війни

20:31 7 вересня 2022
українські біженці у Чехії

Кілька сотень українців зібралися в центрі Праги, щоб подякувати Чехії за те, що вона прийняла їх і надала притулок від війни, повідомляє місцеве видання:

«Учасники маршу зібралися близько полудня під статуєю святого Вацлава. Після вступного слова та скандування „Дякуємо!“ попрямував до Мустека та Староміської площі. Учасники, серед яких була переважна більшість жінок, несли чеські та українські прапори, а також власноруч виготовлений банер із подякою за теплий прийом у Чехії».

Учасники ходи несли чеські та українські прапори

Точна кількість українських біженців, які проживають у Чехії, невідома. Наприкінці серпня, через пів року після початку російського вторгнення, міністр внутрішніх справ Віт Ракушан оцінив їхню кількість у понад 300 тисяч. Наразі візи з тимчасовим захистом отримали 424 302 українські біженці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зміниться для українських біженців за кордоном, зокрема в Чехії, з 1 вересня.

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