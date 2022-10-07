«Цікаве розуміння слова „мир“»: у Зеленського критично відреагували на лауретів Нобелівської премії миру

У Офісі президента України відреагували на лауреатів Нобелівської премії миру, на яку, зокрема, претендував й Володимир Зеленський.

Так, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter, що у Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова «мир».

«У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова „мир“, якщо @NobelPrize разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто „супер“», — написав він.

Як повідомляє BBC News, на запитання журналістів, чи можна вважати рішення Нобелівського комітету своєрідним подарунком-посланням до дня народження володимира путіна, який у п'ятницю відзначає 70-річчя, представниця норвезького комітету Рейсс-Андерсен сказала, що ця премія миру не має жодного стосунку до російського президента. Єдиний зв'язок, за її словами, полягає в тому, що російська та білоруська влада є авторитарними режимами, для протистояння яким і постали всі нагороджені лауреати.

Як писали «ФАКТИ», 7 жовтня експерти висміяли ювілей диктатора-вбивці путіна, який він святкує в цей день. За їхніми словами, це найгірший день народження у диктатора.

212

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram