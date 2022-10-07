Довідки збирати більше не треба: у Києві спростили правила видачі продуктових наборів пенсіонерам та малозабезпеченим

У столиці безкоштовні продуктові набори від Гуманітарного штабу Києва можна тепер отримати за спрощеною процедурою. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«У Києві безкоштовні продуктові набори від гуманітарного штабу почали отримувати пенсіонери за віком, особи які є пенсіонерами та досягли 65 річного віку, особи з інвалідністю та особи, які знаходяться на обліку у територіальних центрах соціального обслуговування. Розуміючи, що це одна з найвразливіших верств населення, ми прийняли управлінське рішення на рівні міста про максимальне спрощення процедури отримання допомоги. Тепер літнім людям не потрібно збирати додаткові довідки і достатньо пред’явити паспорт, пенсійне посвідчення та ідентифікаційний код для того щоб отримати продуктовий набір від міста. Наразі продуктових наборів достатньо на всіх пунктах видачі столиці», — заявив він.

Так, для отримання продуктового набору необхідно оформити заявку в районних центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в управлінні соціального захисту населення (УСЗН). Насьогодні у всіх столичних районах працює 30 пунктів видачі, де продуктові набори крім киян можуть отримати і внутрішньо переміщені особи.

Як писали «ФАКТИ», раніше Мінсоцполітики припинило приймання заявок на платформі єДопомога.

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