Продукти, військове спорядження та ліки: як український бізнес під час війни допомагає країні

Із 24 лютого, коли російська армія вторглася в Україну, суспільство демонструє виняткову єдність. Волонтерство стало невіддільною частиною життя як простих українців, так і представників великого бізнесу. Навіть в умовах воєнного часу, коли значно зменшилися прибутки, подекуди зупинена діяльність, а працівники відправлені в безоплатні відпустки (42%), соціальна відповідальність вийшла на новий рівень.



Зовнішня загроза змінила фокус соціальної відповідальності. Зараз вона зосереджена на патріотизмі, українізації, розв’язанні нагальних гуманітарних питань, підтримці ЗСУ та постраждалих від воєнних дій. Волонтери розгорнули другий фронт, який крок за кроком наближає країну до перемоги.



«Форум Добрих Справ», що до війни був місцем зустрічі самодостатніх українців, меценатів, представників громадського сектору та бізнесу перетворився на великий волонтерський штаб. Із перших днів війни об’єдналися «Банк Альянс», Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр та волонтери. Вони розвозили мешканцям Києва продуктові набори та засоби гігієни, координували тих, кому необхідна допомога і тих, хто цю допомогу може надати.



«Зараз бізнес має відповідально працювати, щоб зберегти економіку, допомагати фронту й цивільним. До війни спільно з Інститутом розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр, співзасновником якого є „Банк Альянс“, ми зробили 5 „Форумів Добрих Справ“, спрямованих на розвиток громадянського суспільства. Планували на березень велику акцію в Харкові. Із початком війни ми зрозуміли, що потрібно направляти свої зусилля на конкретну допомогу. Директор Інституту особисто займалася організацією доставлення продуктових наборів та засобів гігієни. Розвезли приблизно 60 тонн продуктів. І зараз продовжуємо допомагати людям на деокупованих територіях», — сказав власник Альянс Банку Олександр Сосіс.

«Ми зосередилися на допомозі літнім людям, людям з обмеженими можливостями, багатодітним сім’ям, які постраждали від агресії рф, жителям окупованих територій і таким, що перебувають під вогнем. Нашою метою є регулярне забезпечення тих, хто втратив підтримку найнагальнішим — їжею, водою, засобами гігієни, ліками. Щоденно до березня роздавали по 400 наборів і зараз продовжуємо відправляти в деокуповані населені пункти», — додала директорка Інституту Тетяна Грабан.

На фото: Дмитро Вернигор - ГО «Українська медична місія», Олександр Сосіс - Альянс Банк, Тетяна Грабан - Інститут розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр

Ще одним важливим напрямком стала допомога ЗСУ. Форум забезпечує захисників усім необхідним: взуттям, бронежилетами, комплектами форми, спорядженням, тепловізорами та транспортом.

«Ми змогли забезпечити два розвідувальних підрозділи усім необхідним», — зазначив власник Альянс Банку, Олександр Сосіс.

За словами Тетяни Грабан, Форум працює також у напрямі надання медичної та психологічної допомоги. Налагодили гарячу лінію «Стоп Паніка», у межах якої в телефонному режимі понад 20 волонтерів-психологів та психотерапевтів надають цілодобову допомогу.

До проєкту долучилася і громадська організація «Українська медична місія», що надає ургентну допомогу цивільним та військовим, допомагає з реабілітацією.

«Ми надаємо кваліфіковану медичну допомогу, медикаменти, засоби гігієни з 2014 року. Ми працюємо в польових умовах, зосереджуємо свої зусилля на збереженні здоров’я українців. Мобільні бригади лікарів виїздять по всій лінії фронту, працюють під обстрілами. Через нашу організацію пройшли понад сто тисяч пацієнтів. Насамперед ми приділяємо увагу жінкам та дітям», — розповів голова ГО «Українська медична місія» Дмитро Вернигор.

Він зазначив, що в планах створення реабілітаційного центру, фахівці якого пройдуть навчання за кордоном.

Наразі Форум розробляє нові благодійні ініціативи. Одна з них найближчим часом буде втілена в селищі Бобрик. За підтримки відомої мережі салонів краси жінки та дівчатка селища зможуть перевтілитися та отримати позитивні емоції від якісних послуг. Такі акції планують і в інших населених пунктах.

Зупинятися волонтери точно не збираються і вже розробляють перший мирний «Форум Добрих справ», який відбудеться в Харкові. Дуже скоро.

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