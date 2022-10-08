Російський ворог обстріляв з «Градів» Дніпропетровщину: є руйнування

На Дніпропетровщині знову була неспокійна ніч, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Росіяни обстріляли з «Градів» три громади — Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Направили туди близько 80 своїх снарядів.



Попередньо люди не постраждали.

У Марганецькій громаді сталася пожежа. Її пожежники вже згасили. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач. У дворах місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин.

У Мирівській громаді пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автобусну зупинку, газопровід та електромережі.



У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей залишилися без світла. Аварійні бригади вже розпочали роботу.







За даними Генштабу, протягом минулої доби окупанти завдали 7 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських обстрілів постраждали 20 населених пунктів у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram