В Україні запрацює універсальна соцдопомога: хто зможе отримувати виплати

Українським громадянам, які опинилися у біді, держава планує виділяти універсальну соціальну допомогу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Соціальній інформаційній платформі» розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак.

За її словами, це станеться орієнтовно у квітні.

Виплати будуть прив'язані до фінансово-майнового стану людини.



Мінсоцполітики вже розробило законопроєкт, до Верховної Ради його подадуть упродовж осені.



«Починаючи орієнтовно з квітня 2023 року, ми зможемо запровадити такий універсальний інструмент підтримки. І один з нюансів цього інструменту — це те, що ми хочемо уникнути показника прожиткового мінімуму й запровадити певний базовий показник і порівнювати доходи, які отримує сім'я з ним. І якщо сім'я отримує дуже низькі доходи з усіх джерел, тоді будемо надавати фінансову підтримку такій сім'ї від держави», — зазначила Марчак.



За словами чиновниці, таку допомогу планують надавати певний час, доки людина не знайде роботу, не влаштує свої справи і не повернеться до самостійного життя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Мінсоцполітики направило нові списки українців, які постраждали внаслідок війни, на допомогу від міжнародних організацій.

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