«Паніки немає»: у Криму черги за бензином та обмеження продажу деяких продуктів

На тлі вибуху на Кримському мосту, збитки якого вже оцінили у 200−500 мільйонів рублів, на півострові почалася паніка.



На заправках величезні черги.

У Міненерго заявили, що запасу бензину на півострові вистачить на 15 днів.

Окупаційна влада Севастополя постаралася заспокоїти населення і назвала свою цифру - бензину у місті вистачить на 40 діб, тож запасатися паливом не треба. І відразу заборонили відпускати бензин на заправках у каністри.



Продаж залізничних квитків з Криму та в Крим припинено, скасовано автобусні рейси на півострів. Про це повідомляють російські паблики.



Окупанти намагаються налагодити поромне сполучення між півостровом та Краснодарським краєм.

Одразу ж у магазинах почали розкуповувати продукти.

«З продуктами така ж ситуація (як і з бензином-авт.)», — відрапортувала окупаційна влада Севастополя, яка раніше заспокоювала з приводу пального.



Проте слідом Мінпромторг Криму оприлюднив заяву, в якій йдеться: «З метою уникнення штучного ажіотажу продаж товарів бакалійної групи (крупи, сіль, цукор, борошно тощо) обмежуватиметься: в одні руки до трьох кілограмів».

За оцінкою спілки страховиків росії, збитки від вибуху на Кримському мосту оцінюються у 200−500 мільйонів рублів.

Репутаційні збитки адміністрація путіна намагається мінімізувати шляхом розсилки російським ЗМІ темників з вказівками щодо висвітлення вибуху на Кримському мосту.

Визнана іноагентом «Медуза» пише, що від рашитських пропагандистів вимагають повідомляти про те, що Кримський міст не зруйнований, а лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах. Відновлювальні роботи розпочалися, запрацювала переправа та запущено нові логістичні маршрути.



У цю ж путінську збочену логіку вписано і версії вибуху на Кримському мосту, які раніше оприлюднили окупанти.

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