Проявили вміння та кмітливість: бійці ЗСУ збили з кулемета російський дрон і знищили «новий» броньовик кадировців

Вранці 8 жовтня на Миколаївщині бійці Херсонської зенітної ракетної бригади знищили ворожий іранського дрона-камікадзе «Shahed-136» — таких рашисти все активніше використовують зокрема й для атак на мирні українські міста.

Для знищення «літаючого мопеда» (таку назву дрон отримав через характерний звук двигуна) бійці використали великокаліберний кулемет «Утьос».

«Українські зенітники не зупиняться, поки не перетворять російського загарбника в українському небі на металобрухт!» — прокоментували успіх у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

Тим часом на Херсонщині було знищено спеціальний броньовик «кадирівців» З-СТС, розробкою якого завод «Ремдизель» з Набережних Челнів займався спеціально на замовлення Кадирова.

Як повідомили в регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Південь» ЗСУ, перші З-СТС «засвітилися» лише 9 травня 2022 року на параді у Грозному, а у червні Кадиров відзвітував повідомив про отримання першої партії із 20 машин. Станом на кінець вересня за даними р0сійських ЗМІ, було підписано контракт на виготовлення 400 бронемашин З-СТС. Цей броневик має повну масу 18 тонн і вміщує 10 бійців. Кабіна управління об’єднана з десантним відсіком. Крісла всередині мають спеціальну систему підвіски та обладнані багатоточковими ременями безпеки. Доступ усередину броньовика забезпечений двома парами бортових дверей і кормовими дверцятами. У даху передбачені люки, зокрема для установки кулемета.

Броньовик до зустрічі із ЗСУ...

...і після неї

Нагадаємо, що лише за минулу добу ЗСУ «помножили на 0» 18 бойових броньованих машин ворога, а кількість убитих з початку вторгнення в Україну окупантів перевищила 62 тисячі.

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