Буде приліт ракети: відомий екстрасенс-таролог розповіла, що чекає на Кримський міст і чи вдарить путін у відповідь

Після вибухів на Кримському мосту, які унеможливили його використання на тривалий час, відомий український таролог Людмила Хомутовська спрогнозувала подальшу долю цієї незаконної споруди. За її словами, повністю цей об'єкт знищено не буде, але навіть ранковий інцидент 8 жовтня буде суттєвим кроком на шляху до перемоги України.

«Кримський міст не буде повністю висаджений у повітря. Але ще має бути один приліт ракети, і тоді закінчиться війна. Цей „приліт“ буде взимку», — розповіла Хомутовська в коментарі УНІАН .

Згідно з її таро-розкладом, путін відповість за вибух на Кримського мосту ракетами та «шахідами».

Однак, навіть це не зможе перешкодити ходу історії, а саме поверненню півострова Крим під юрисдикцію України.

«Війна зайде до Криму 2023 року. Тоді ж розпочнеться поступове повернення півострова до складу України», — прогрозує Хомутовська.

Нагадаємо, після вибухів на Кримському мості на півострові почалася паніка — «влада» була змушена навіть обмежити продаж продуктів.

Тим часом у керівництві України вже є план не лише щодо деокупації анексованого півострова, а й щодо «зачистки» його від зрадників.

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