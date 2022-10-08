40.15 / 41.15 38.86 / 40.11
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Буде приліт ракети: відомий екстрасенс-таролог розповіла, що чекає на Кримський міст і чи вдарить путін у відповідь

13:52 8 жовтня 2022
Пожежа на мосту

Після вибухів на Кримському мосту, які унеможливили його використання на тривалий час, відомий український таролог Людмила Хомутовська спрогнозувала подальшу долю цієї незаконної споруди. За її словами, повністю цей об'єкт знищено не буде, але навіть ранковий інцидент 8 жовтня буде суттєвим кроком на шляху до перемоги України.

«Кримський міст не буде повністю висаджений у повітря. Але ще має бути один приліт ракети, і тоді закінчиться війна. Цей „приліт“ буде взимку», — розповіла Хомутовська в коментарі УНІАН .

Згідно з її таро-розкладом, путін відповість за вибух на Кримського мосту ракетами та «шахідами».

Однак, навіть це не зможе перешкодити ходу історії, а саме поверненню півострова Крим під юрисдикцію України.

«Війна зайде до Криму 2023 року. Тоді ж розпочнеться поступове повернення півострова до складу України», — прогрозує Хомутовська.

Нагадаємо, після вибухів на Кримському мості на півострові почалася паніка — «влада» була змушена навіть обмежити продаж продуктів.

Тим часом у керівництві України вже є план не лише щодо деокупації анексованого півострова, а й щодо «зачистки» його від зрадників.

393

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобілізація в армію рф

Мобілізація нічого не змінить: відомий екстрасенс назвала дату перемоги України у війні

Катерина Усик

Дружина Усика «привітала» путіна з днем народження, натякнувши на близьку смерть кремлівського фюрера

Влад Росс

«З'явиться можливість зупинити війну»: відомий астролог назвав вирішальну дату

Іранські дрони-камікадзе вперше атакували Нікополь: що відомо (відео)

Іранські дрони-камікадзе вперше атакували Нікополь: що відомо (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту