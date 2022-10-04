Як вчинити, якщо дитина під час ядерного вибуху путіна перебуває у школі чи садочку: кілька важливих порад

Загрози путіна застосувати проти України ядерну зброю варто сприймати серйозно. Українцям треба знати, як уберегти себе та дітей, якщо такий удар станеться.



Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державним науково-технічним центром ядерної та радіаційної безпеки розробили спеціальні рекомендації.

Якщо на момент ядерного вибуху дитина перебуває у навчальному закладі, то їй у жодному разі не можна виходити з укриття. Батьки також не можуть прийти з вулиці, щоб забрати дитину. У разі ядерного вибуху у будь-якій споруді безпечніше, ніж на вулиці.

Відправляючи дітей до садка чи школи, батьки повинні переконатися, що там є укриття, яке захистить дитину від радіації у разі ядерного вибуху.

Якщо укриття у школі чи садочку не є спеціальним протирадіаційним чи герметичним, воно має бути обладнане так:

-розташовуватися у підвальному приміщенні в основній будівлі школи або не далі 100 метрів від неї. Поряд не повинно бути резервуарів з небезпечними речовинами, водопровідних та каналізаційних магістралей;

- укриття має бути забезпечене електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації або приміщенням для встановлення виносних баків;

- у ньому не повинно бути прорізів у стінах, крім дверей. Всі інші отвори необхідно закласти мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками або цеглою;

- в укритті має бути не менше двох евакуаційних виходів. Для укриттів місткістю до 50 осіб допускається один вихід;

- через укриття не повинні проходити водопровідні, каналізаційні чи інші магістралі;

- входи повинні закриватися посиленими дверима з негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними, залізобетонними) на висоту не менше ніж 1,7 метра;

- в укритті має бути вентиляція;

- місткість укриття — не менше 1 метра на людину.



У такому укритті діти повинні перебувати щонайменше 48 годин, тому необхідна наявність:

- місць для сидіння (лежання);

- теплих ковдр чи спальників;

- поліетиленових пакетів;

- армованого скотчу для герметизації приміщення;

- ганчірок та вологих серветок;

- води для очищення тіла, предметів, поверхонь від радіаційного пилу;

- питної води в розрахунку одна людина/2 літри на добу;

- запасу консервів та сублімованої їжі;

- контейнерів для продуктів;

- баків, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);

- резервного штучного освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи);

- вогнегасників;

- аптечки з засобами надання невідкладної медичної допомоги;

- запасу йоду у таблетках на максимальну заплановану кількість дітей та персоналу в укритті;

- респіраторів FFP2 та FFP3 у розрахунку на максимальну кількість дітей, що вміщають сховище;

- засобів зв'язку та оповіщення (телефон, радіоприймач на батарейках з КХ/CХ діапазоном на випадок відсутності зв'язку та струму, інтернет, рекомендується встановлення Wi-Fi пристроїв);

- інструментів (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пили, ножівки тощо).

Наявність цих речей має забезпечити адміністрація навчального закладу.

У кожної дитини, яка ходить до школи чи садка, з собою завжди має бути тривожний рюкзак.

Нагадаємо, у Білому домі попередив путіна про адекватну відповідь у разі застосування ядерної зброї проти України. США заявили, що наслідки для кремля будуть «катастрофічними».

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