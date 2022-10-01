40.97 / 41.91 39.42 / 40.70
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

«Обов'язково купіть собі бомбер»: стилістка дала поради як бути цієї осені модним

21:30 1 жовтня 2022
Образ від Марини Матвіїв

Календар невблаганно нагадує, що осінь у розпалі, а отже час подумати про тренди сезону, які підкреслять вашу фігуру і зроблять образ більш довершеним. На що слід звернути увагу, пояснила на своїй сторінці в Інстаграм українська стилістка Марина Матвіїв.

«Цієї осені в світлі софітів опинилися чоботи вище від колін. Попри свою певну надмірність, така пара взуття може ідеально поєднуватися як і з повсякденними сукнями-сорочками, так і з провокаційнішими шкіряними комплектами. В той час як спідниці стають все коротшими, пальта стають все довшими. Тому довжина максі — те, що треба.

Показ Valentino та зйомки фільму про Барбі зробили рожевий одним із найефектніших трендів сезону. І хоча такий колір може здатися не дуже відповідним для осені, у тотал-луках він виглядає дуже ефектно".

Стилістка каже — нині дизайнери рекомендують адаптовувати блиск та metallic не лише у святкові аутфіти, але і у свої повсякденні образи.

«А ще купіть собі бомбер, раджу звернути увагу на об’ємні, вкорочені моделі або моделі з нашивками. При створенні total denim look слід доповнювати образ цікавими деталями (контрастна чи об’ємна прострочка, нашивки, металеві декоративні елементи, необроблені краї виробу). Напівпрозорі сукні яскраво заявили про себе минулого весняно-літнього сезону. Цієї осені сміливе вбрання й надалі буде серед головних тенденцій».

Безформність, андрогінні силуети, показова недбалість — основні характеристики гранжу. Цього сезону дизайнери рекомендують поєднувати речі з грубим в’язанням і навмисно подовженими рукавами із metallic спідницями довжини міді.

Нагадуємо, на які речі точно слід звернути увагу чоловікам-модникам цієї осені.

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Моїсеєв

Борис Моїсеєв все майно переписав на одну людину: розкрилася таємниця заповіту співака

Хейден Панеттьєр

«Крик про допомогу»: колишня Володимира Кличка розповіла про серйозну проблему доньки

горіхи

«Ні в якому разі не вище 28 градусів»: як правильно сушити горіхи

Олексій Резніков

«Тисячі мотивованих людей»: Резніков зробив заяву про оголошення додаткової мобілізації

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту