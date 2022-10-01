«Обов'язково купіть собі бомбер»: стилістка дала поради як бути цієї осені модним

Календар невблаганно нагадує, що осінь у розпалі, а отже час подумати про тренди сезону, які підкреслять вашу фігуру і зроблять образ більш довершеним. На що слід звернути увагу, пояснила на своїй сторінці в Інстаграм українська стилістка Марина Матвіїв.

«Цієї осені в світлі софітів опинилися чоботи вище від колін. Попри свою певну надмірність, така пара взуття може ідеально поєднуватися як і з повсякденними сукнями-сорочками, так і з провокаційнішими шкіряними комплектами. В той час як спідниці стають все коротшими, пальта стають все довшими. Тому довжина максі — те, що треба.

Показ Valentino та зйомки фільму про Барбі зробили рожевий одним із найефектніших трендів сезону. І хоча такий колір може здатися не дуже відповідним для осені, у тотал-луках він виглядає дуже ефектно".

Стилістка каже — нині дизайнери рекомендують адаптовувати блиск та metallic не лише у святкові аутфіти, але і у свої повсякденні образи.

«А ще купіть собі бомбер, раджу звернути увагу на об’ємні, вкорочені моделі або моделі з нашивками. При створенні total denim look слід доповнювати образ цікавими деталями (контрастна чи об’ємна прострочка, нашивки, металеві декоративні елементи, необроблені краї виробу). Напівпрозорі сукні яскраво заявили про себе минулого весняно-літнього сезону. Цієї осені сміливе вбрання й надалі буде серед головних тенденцій».

Безформність, андрогінні силуети, показова недбалість — основні характеристики гранжу. Цього сезону дизайнери рекомендують поєднувати речі з грубим в’язанням і навмисно подовженими рукавами із metallic спідницями довжини міді.

Нагадуємо, на які речі точно слід звернути увагу чоловікам-модникам цієї осені.

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