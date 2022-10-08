COVID-19 охопив російський військовий поїзді: рашисти скаржаться, що їм не надають допомогу
Сотні тисяч чоловіків зібралися з усієї країни в тісних умовах — то ж мобілізація в рф створює ідеальні умови для коронавірусу, який знову стрімко поширюється по всьому світу. Тепер інфекцію нібито підхопив цілий російський підрозділ на борту поїзда, повідомляє t-online.
«У нас вже були проблеми з респіраторними захворюваннями в перші дні», — повідомив у Telegram боєць російської Таманської дивізії. За його словами, тоді всьому підрозділу довелося чекати на пероні десять годин, а солдати були змушені спати на землі. «На цей час на борту більше хворих людей, ніж здорових, — повідомив він, — у мене таке враження, що всі дійсно хворі».
29 вересня, за його словами, його підрозділ «посадили на потяг разом з іншими, який прямував на південь росії, без чіткого місця призначення або місії».
Чимало рашистських бійців втратили нюх та смак. Й медичної допомоги немає, лікувати їх ніхто не буде.
«Але в його підрозділі є кілька чоловіків з хронічними захворюваннями, які були призвані без проходження медичного огляду, — пише видання. - Тим часом вже сталося кілька серцевих нападів».
Нагадаємо, путін 21 вересня віддав наказ набирати солдатів для війни проти України. За даними кремля, планується призвати 300 000 чоловіків, але є ознаки того, що реальна кількість може бути набагато більшою.
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