Не треба дозволяти ворогові тягнути час: генерал розповів, як розвиватимуться події на фронті найближчими тижнями

Окупаційні війська рф здебільшого до зими намагатимуться утримати вже зайняті позиції на півдні та сході України без активних наступальних дій.

Такий прогноз «Телеграфу» озвучив генерал армії, екс-глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, коментуючи скандальну заяву спікера президента росії Дмитра Пєскова, що, мовляв, росія знову захопить деокуповані території України після успішних контрнаступів ЗСУ.

«Думаю, що сьогодні на нашу користь грає час, хто матиме перспективу ефективних дій і, наприклад, наступальних операцій зі створенням передумов до більш стратегічного наступу. Це якраз дасть передумови не тільки для наступу, а й звільнення територій більш ефективно, об'єднуючи потужні сили, як на сході (насамперед Луганський напрямок — Лисичанськ-Сєвєродонецьк), так і на півдні, замкнувши угруповання росії біля Херсона, це саме той формат, який сьогодні дозволить звільняти наші території, а не навпаки. росія їх не захоплюватиме», — прогнозує він.

Іншими словами, не можна давати ворогові можливості зібратися з силами і закріпитися на захоплених позиціях — адже згодом військові рф отримають можливість оговтатися від поразок і підтягнути резервні частини, у тому числі із залученням мобілізованих, яких «вже в 80 центрах готують по всій росії, оскільки побачили, що необстріляні військові, навпаки, створюють їм великі проблеми».

На думку генерала, у найближчі 2−3 місяці ворог підтягуватиме резерви та стримуватиме наші наступальні операції, щоб створити лінію оборони на зиму та тримати умовну ділянку території на Запоріжжі, на Херсонщині, можливо, на Донеччині-Луганщині.

І це вже будуть окремі осередки/регіони, де вони зміцнять позиції за рахунок підтягнутих нових резервів, чергових мобілізованих зі старою технікою, яку знімають зараз із зберігання, а також новою високоточною технікою, яку вони намагалися або планували продати за кордон.

Тому, незважаючи на те, що Маломуж не говорить прямо про необхідність добити військових росії цього року, такий висновок напрошується сам з усього ним сказаного.

Нагадаємо, в Генштабі ВСУ заявляють про неухильне просування ЗСУ вперед з відповідним збільшенням зрадників-колаборантів, що біжать з України.

297

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram