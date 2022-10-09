Якими б не були хмари у Криму, українці знають, що робити, — Зеленський про «погоду» на півострові

7 жовтня території нашої держави був непоганий і здебільшого сонячний день. На значній території — близько 20 градусів тепла й сонце. Про це у своєму вечірньому зверненні нагадав президент Володимир Зеленський.

При цьому він нагадав, що в анексованому рф Криму було хмарно.

«Хоча й теж тепо. Але хоч би якими не були хмари, українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє — сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території, зокрема і в Криму», — відзначив він.

Він впевнений, що окупанти мають тікати з окупованої ними території, поки не запізно (а на півострові вже почалися проблеми з пальним), і це буде найкращим для них варіантом.

Своєю чергою влада України гарантує всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться в полон, збереження їхнього життя.

«Україна завжди дотримується всіх міжнародних норм, всіх конвенцій. Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо», — попередив Зеленський.

Рух ЗСУ на сході, в діях на півдні нашої держави триває — Україна міцно тримає позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже складно, і тривають надзвичайно жорсткі бої, і де відсіч ворогу дають мужні воїни з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Тим часом на деокупованих територіях, запевнив президент, жодного дня не припинялися відновлювальі роботи.

«Це транспорт, це електрика, це газопостачання, це пошта, соціальні виплати — всюди, де є реальна можливість це забезпечити, ми забезпечуємо», — наголосив президент, одночасно закликавши всіх українців на території, де були окупанти, особливо уважно ставитися до мінної загрози. не відвідувати закриту через небезпеку територію.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про підрив на міні двох маленьких дітей із Запорізької області, а також смерть неповнолітньої дівчинки він мінних травм на Донеччині.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram