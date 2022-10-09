«Все, це кінцевий програш. ЗСУ почнуть ще активніше деокупацію»: таролог про наслідки вибухів на Кримському мосту

Ранкова новина про вибухи на Кримському мосту викликала у рашистів справжній переполох і заціпеніння. Українська таролог Олена Бюн запитала у карт, що наразі відбувається у Кремлі і чи буде помста.

«Відбулась масштабна та яскрава подія, про яку зараз чимало говоритимуть у світі. Що саме насправді сталось і чому — триматимуть в таємниці. Але карти кажуть, що ЗСУ у даному питанні дали колосальну підтримку інші країни. Безумовно, це шлях нашої армії до слави та успіху. Й очевидно, що українські бійці ще активніше і з більшою впевненістю звільнятимуть наші території, які захопили рашисти. Й перемога України вже не за горами. Зараз Кремль та військове командування почнуть сильно критикувати».

Щодо реакції Кремля та військового командування рф після руйнації моста у сторону України, то таролог впевнена — у путіна та близьких до нього наразі справжня істерика.

«Це психологічне потрясіння, переживання. Відбулось те, чого вони так боялись чималий відрізок часу. Відбувся удар долі, який для багатьох серед рашистів став останньою краплею. Боротьба за владу у росії ще більше посилиться, будуть інтриги та навіть переворот. Довіра виборців теж зменшиться, вони зрозуміють, що влада росії гола і твердження про другу армію світу — фейк. На даний момент рашисти поки що не знають, що робити далі. Бажання помсти є, але можливостей нема. Все, це початок кінця. Так, із часом окупанти можуть задумати щось небезпечне для помсти, але стоятимуть перед вибором. Цілком ймовірні ракетні удари, але вони вже не будуть такими як раніше, бо робити це стане важче. А все тому, що зброї менше, її економлять. Також можуть посилити атаки дронами».



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