Війна проти України змінює структуру влади в москві: радикали посилюють тиск на путіна

Війна проти України поставила під сумнів багато визначеностей, у тому числі для лідера кремля володимира путіна. Досі він завжди міг покладатися на армію як на найважливішу опору свого режиму, але після семи місяців військових невдач від військового шарму залишилося небагато. До критики зараз вдаються ті, хто завжди були одними з найвідданіших соратників путіна, повідомляє видання t-online:

«Тріщини у владній структурі москви стали чітко помітними на вихідних після втрати важливого міста Лиман. Лідер Чечні Рамзан Кадиров використав цю останню російську поразку як можливість для безпрецедентної розплати з командувачем російськими військами в цьому районі генерал-полковником Олександром Лапіним. Кадиров звинуватив Лапіна в кумівстві і недбалому ставленні до солдатських життів. Найстрашніше, однак, не сам Лапін, продовжив кадиров, а те, що його прикриває російський генштаб. Начальником генерального штабу є Валерій Герасимов, який володіє однією з трьох російських ядерних валіз. Кадиров отримав явну підтримку від Євгена Пригожина, який також має приватну армію на чолі загону найманців «Вагнера».

Кремль поки що прямо не коментував критику Кадирова і Пригожина, але в середу генерал-полковник, якого розкритикували, висловився. Олександр Лапін опублікував у Telegram серію фотографій, нібито зроблених на одній з російських позицій в Україні. На них він зображений в оточенні своїх солдатів і схилився над картами, плануючи наступні атаки. Знімки, ймовірно, слід розуміти як реакцію на критику Кадирова і Пригожина та «піар-битву між російськими воєначальниками».

Кремль, вочевидь, намагається знайти золоту середину в конфлікті між амбітними командирами та усталеними воєначальниками: «путін не покарав Кадирова і Пригожина за їхні напади на Лапіна, натомість звинувачує попередника Лапіна, нещодавно звільненого генерал-полковника Журавльова, в поразці росії в Харківській області», — пишуть експерти американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW).

«Кадиров і Пригожин представляють зростаючу групу в збройних силах, яка кидає виклик традиційному розумінню війни армійським керівництвом». Справа Лимана ще більше розпалила напруженість між радикалами і поміркованими в армії", — зазначає ISW.

Російський журнал журналістських розслідувань «Meduza» також повідомляє, що Кадиров і Пригожин спрямовують свою критику на відставку міністра оборони Сергія Шойгу. Вони належать до найбільш радикального крила «партії війни», тієї частини московських еліт, яка вимагає подальшої ескалації війни, пише «meduza».

Зростаюча напруженість у його власних лавах навряд чи полегшить управління для диктатора-вбивці путіна.

«Він не може ризикувати втратою табору кадирова-пригожина, оскільки він відчайдушно потребує бойової сили кадирівців і вагнерівських найманців в Україні», — пише ISW. - Водночас він не повинен протиставляти себе армії, яка забезпечує основну частину російської військової потужності в Україні, і повинен організувати мобілізацію".

Нагадаємо, в росії вже точаться чутки, що путінського міністра оборони Шойгу збираються звільнити. Тим рашисти зазнали ще одного болючого удару після того, як було зруйновано Кримський міст.

471

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram