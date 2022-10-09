Російські спецслужби влаштували провокацію щодо одного із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє і часто передає ЗСУ безкоштовно знамениті безпілотники Bayraktar, Халюка Байрактара. Пранкери зв'язалися з ним від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого було створено за допомогою технології deepfake.

Як повідомили у Головному розвідуправлінні Міноборони України, цього разу пранкерам ФСБ не пощастило і замість розмови з паном Халюком вони отримали у співрозмовники не менш фейкового «секретаря компанії Baykar».

При цьому провокатори кілька раз викрили себе під час розмови. У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову «бабине літо», яке вони вимовляли як російське «бабьє лєто».

«Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності», — повідомили у ГУР.

Нагадаємо, нині компанія Baykar не лише планує відкрити завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні, але й розширити виробництво. На майбутньому заводі компанія має намір виробляти безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma.

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