Інформаційна війна триває і цей фронт теж дуже важливий для України. Ексклюзивно для «ФАКТІВ» інфлуенсер Дмитро Варварук, який одружився в найстарішому замку Західної України й влаштував свято в національному стилі, розповів як назве майбутню дитину, які плани та чим буде займатись після завершення війни.

- У серпні стало відомо, що ти станеш батьком. Як плануєте назвати майбутню дитину?

- Зараз з цим дуже великий конфуз в нас, ми не знаємо. Я би дуже хотів в честь свого діда — Дмитро (як і я), бо я його дуже любив, також боявся і поважав. Він частково займався моїм вихованням. Він завжди мене гладив по голові, казав «скоро ти підростеш», ніби він все знав, що мене чекає в майбутньому, які шляхи я буду проходити. Він мені навіть часто сниться. Але багато хто каже, що в честь когось та себе не потрібно називати. Дружина, своєю чергою, хоче назвати Марко, тому ми ще далі в пошуку імені.

- Чим займаєшся з початку війни?

- Робимо більше українського контенту та воюємо на інформаційному фронті. В нас є блогерський чат, так званий «Батальйон блогерів» і ми там спілкуємось з початку війни, щодо різноманітних інфоприводів, які потрібно було доносити до людей, або ж навпаки спростовувати. На початку це було дуже складно, тому що було багато фейків. Перший тиждень війни, я абсолютно все транслював у своєму інстаграмі, допомагав та й взагалі не спав. Недавно зробили бренд «Патрон Бандери», відео в трендах ютуба набрало понад 150 тис. підписників за місяць.

- Що зробиш одразу після перемоги?

- Буду далі працювати та допомагати. Після перемоги буде ще більше роботи. Надалі буду працювати та поширювати україномовний контент. Хочу нарешті зняти свій повнометражний фільм. Допомагати блогерам, які також хочуть розвиватись в цьому напрямку та мати можливості, які я постараюсь їм дати. Розказати їм все, що знаю. Хочу, щоб ми відновили нашу роботу та українського контенту було вдосталь.

А далі мрію про файну хату, щоб я вийшов, посадив собі цибульку та песик бігав коло подвір’я. Щоб я ще мав кращий бізнес та заробіток, дистанційно і не треба було кожен момент затверджувати. Звичайно, добре виховати дитину, в принципі, як у всіх. Основне — бути щасливою сім’єю!

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