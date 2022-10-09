40.13 / 41.15 38.85 / 40.12
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині, — голова ОВА

15:52 9 жовтня 2022
ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині,&nbsp;— голова ОВА

ЗСУ звільнили на Луганщині ще один населений пункт — село Стельмахівка Сватівського району. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вже офіційно: село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів», — написав він, показавши фото українських воїнів біля сільради.

Таким чином, за словами Гайдая, станом на 9 жовтня наші війська звільнили вже 7 населених пунктів на Луганщині (включаючи Стельмахівку):

  • Новолюбівку, Невське та Греківку Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • Новоєгорівку, Надію та Андріївку Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

Нагадаємо, ЗСУ щодня звільняють населені пункти на півдні України — днями стало відомо про вигнання рашистів із Торського на Луганщині.

А зі Сватового почалася евакуація сімей окупантів ближче до кордону з рф.

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Можливе позбавлення прав терміном до 6 місяців: в Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 грн.

Можливе позбавлення прав терміном до 6 місяців: в Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 грн.

Авто

Рибалки, яких п'ять днів усім світом шукали у Запорізькій області, знайдені мертвими

Серед запасів мають бути горіхи

Запасайся хто може: запаси яких продуктів варто зробити перед зимою, щоб не викидати зайві гроші

«Повна протилежність Ганні»: Іглесіас показав молоденьку брюнетку після розлучення з Курниковою

«Повна протилежність Ганні»: Іглесіас показав молоденьку брюнетку після розлучення з Курниковою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту