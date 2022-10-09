ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині, — голова ОВА

ЗСУ звільнили на Луганщині ще один населений пункт — село Стельмахівка Сватівського району. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вже офіційно: село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів», — написав він, показавши фото українських воїнів біля сільради.

Таким чином, за словами Гайдая, станом на 9 жовтня наші війська звільнили вже 7 населених пунктів на Луганщині (включаючи Стельмахівку):

Новолюбівку, Невське та Греківку Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Новоєгорівку, Надію та Андріївку Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

Нагадаємо, ЗСУ щодня звільняють населені пункти на півдні України — днями стало відомо про вигнання рашистів із Торського на Луганщині.

А зі Сватового почалася евакуація сімей окупантів ближче до кордону з рф.

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