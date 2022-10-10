Ворог кидає у бій мобиків із застарілим озброєнням і намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, — Генштаб

Ранок двісті двадцять дев’ятої доби героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню розпочався з ракетних обстрілів майже всієї території України, включаючи столицю. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, одночасно ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Критична ситуація складається в 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу. Сформований нашвидкуруч полк рішенням командувача 49 армії було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях. Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів російської федерації про значні втрати і бездіяльність військового командування. У підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.

Нагадаємо, що подібними ракетами напередодні ворог завдав удару по Запоріжжю, яке постраждало і минулої ночі.

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